Futuroscopie - Ecrivaines et voyages : un lent processus d'émancipation

Illustrant en grande partie ces remarques, prenons pour exemple l’une des principales écrivaines voyageuses : Édith Wharton.



Née en 1862 dans une famille très aisée de la bourgeoisie américaine, elle fut tout de même la première femme à obtenir le Prix Pulitzer du roman en 1921 pour son ouvrage « The age of innocence », un ouvrage parmi une centaine d’autres dont quelques-uns ont été consacrés à ses voyages en Europe et même au Maroc…



Car, très jeune, la riche américaine s’embarqua pour notre continent et succomba aux charmes de la France où elle a passé une grande partie de sa vie, séjournant même dans le Midi, à Hyères, tout près de ses amis Paul Bourget ou la comtesse et le comte de Noailles.



Fascinée par notre continent et notre pays, elle a notamment consacré un ouvrage entier à un tour de France, effectué dans l’une de ces premières automobiles cahotantes sur nos routes.



Certes, elle était accompagnée par serviteurs, mari et des amis chers comme le grand écrivain Henry James qu’elle fréquenta jusqu’à la fin de ses jours. Il n’empêche que c’était elle qui décidait des itinéraires et c’était surtout elle qui écrivait ce qu’elle vivait, ce qu’elle découvrait, ce qu’elle visitait, souvent sur les conseils de l’un des premiers guides Michelin, le « rouge » bien sûr, né en 1900.



Passionnée à la fois par la France et ce nouveau moyen de transport qu’est l’automobile, elle se fit l’apôtre de l’« automobilisme » et de ce « nouveau romantisme du voyage » que le chemin de fer et ses trains brinquebalants avaient effacé.



« L’automobile nous permet de prendre une ville à l’improviste et d’y surprendre quelques aspects intimes du passé », insiste-t-elle.



Ainsi, de Boulogne à Amiens, de Rouen à Fontainebleau ou des Pyrénées vers la Provence… l’écrivaine prend le temps de décrypter, voire d’interpréter les paysages habités ou non, avec un sens extrême de l’esthétique. Son esthétique.



Elle s’en prend donc à Albi et à sa cathédrale qu’elle n’apprécie guère mais rend hommage à Carcassonne et à l’architecte Viollet-le-Duc ! Aix-en-Provence se présente pour elle comme une escale « charmante, ancienne et fanée » mais elle s’extasie sur la basilique de Saint Maximin et surtout sur Hyères où « devant les sortilèges de tels paysages, on est tenté de s’abandonner à une infinie oisiveté »…



Mais aussi précise, raffinée, élégante soit l’écriture d’Édith Wharton, elle reste une écriture descriptive, et celle d’un monde dépeuplé.



« La France en automobile » propose une rédaction proche des guides de voyages (qu’elle critiquera d’ailleurs par la suite) dans lesquels l’émotion cède la place à l’éclairage scrupuleux du monde mais le prive de sa composante essentielle : ses habitants, ceux qui en font la vie et l’histoire.



Œuvre froide, évitant en plus toutes les anecdotes mécaniques ayant probablement émaillé le voyage, la voyageuse dissimule sa condition de femme et se présente comme une plume asexuée tentant de compenser par son érudition la supposée fragilité et sans doute l’ignorance de ses congénères…