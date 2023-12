greenwashing

comme une pratique d’enfumage qui consiste à donner une apparence écologique à un produit ou une démarche qui ne l’est pas

Le concept recouvre n’importe quel dispositif (un produit, mode de production, politique publique, réglementation…) qui ne va pas dans le sens d’une écologisation tout en prétendant le faire

Faire payer des options onéreuses, pour supposément couvrir le propre impact carbone du consommateur sur de futurs vols à horizon inconnu, est également répréhensible…

L'engagement s'inscrit dans le cadre des 17 Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations unies, le plan universel pour développer les territoires dans la paix et la prospérité, en garantissant les dimensions fondamentales et les cinq dimensions critiques, connues sous le nom de 5 P : Personnes, Prospérité, Planète, Paix et Pactes. Il coïncide également avec les objectifs de la COP28 …

Apparu dés 1986 aux USA sous la plume d’un chercheur américain, le terme de «» s’est développé au fur et à mesure que les entreprises et territoires ont commencé à dépenser plus d’argent en marketing pour annoncer qu’ils avaient pris des dispositions contre les émissions de CO2 et autres pollutions qu’en innovations pour les freiner voire les supprimer.Pionnières de ce genre de marketing, les multi nationales commetrompeuse que l’historienne française Laure Teulières , décrit dans un entretien au journal Le Un-Hebdo «». Pire ! poursuit-elle : «».En quelques lignes tout est dit. Mais, tout continue comme avant…Exemple : La nouvelle a été très largement commentée par la presse internationale et notamment le journal « Que choisir » (22 juin 2023) qui, avec 21 associations de 19 pays membres du Bureau Européen des Unions de consommateurs a déposé une plainte auprès de la Commission européenne contreSelon le mensuel, aucune des stratégies déployées à ce jour ne sont aptes à réduire les émissions de CO2 tandis que «Compenser les rejets de gaz à effet de serre en créant des forêts permet aussi d’afficher une image vertueuse, mais en réalité, c’est au mieux largement insuffisant pour absorber tout le carbone émis. Et souvent, ces plantations s’avèrent même contre-productives…… Quand on sait qu’il y aura deux fois plus d’avions dans le ciel à l’avenir ? Il est clair que le discours de l’aérien est pour le moins trompeur.Le story-telling autour du pseudo romantisme des trains de nuit associé à une vocation écologique pourrait bien tenir aussi du greenwashing.Certes, le train est très concurrentiel en matière d’émissions de CO2 par rapport à l’avion et il ne se prive pas de le rappeler. Mais, qu’il roule de nuit ou de jour, où est la différence en matière d’émissions de CO2 ? Pour les experts du Shift Project, elle est minime.En revanche, le train de nuit a besoin de faire oublier son inconfort, la durée de ses trajets et autres inconvénients pour reconquérir une clientèle qu’il avait perdue. Il prétend donc embarquer les voyageurs dans l’Orient Express alors qu’il les embarque dans des cabines exigües où la proximité n’est pas toujours supportable.Même constat pour les véhicules électriques. Ils seront plus propres certes. Mais,D’autant que les SUV pour leur part voient leur succès augmenter et ne sont sur la sellette que dans quelques villes comme Paris.Pour ce qui est des destinations, on a l’embarras du choix. Quelle destination aujourd’hui ne met pas en avant ses capacités à préserver son territoire à travers la mise en place de nombreuses actions d’économie d’énergie, de recyclage, de tri, de limitations de la circulation …Ainsi, Mallorque vient de publier sa nouvelle stratégie touristique responsable particulièrement ambitieuse, énoncée en ces termes :».Rien de plus rassurant apparemment.