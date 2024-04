Toutes les décennies depuis les années cinquante ont vu éclore des pratiques sportives traduisant l’esprit de leur époque et modernisant l’iconographie touristique.



C’est ainsi que le surf sur mer et en montagne a régénéré les activités de glisse. Le rafting et l’escalade ont contribué à dynamiser l’image de la montagne en été.



Tandis que le parapente a incrusté sa magie dans les cieux de nombreuses destinations de montagne qui en ont profité pour rajeunir leurs représentations. En bord de mer, notons enfin que le kitesurf a également galvanisé la clientèle et l’imaginaire des « spots » où il se pratique.



De leur côté, les randonneurs, à pied ou à vélo, de toutes les générations ont rajeuni des pratiques historiques, en empruntant de nouveaux itinéraires et en déclinant une gamme impressionnante de façons de marcher.



Certes, la marche seule aurait pu se passer de tant de diversité. Activité de loisirs de base, elle a connu un renouveau dès les années quatre-vingt avec la « remontada » du désir de nature, de plein air, d’exercice physique et de convivialité.



Pratiquée sur un mode lent et paisible, souvent en famille, elle s’est aussi déclinée en « jogging », « running », randonnées urbaines, randos découvertes, marche nordique et autres marches tibétaines, sans parler des mixtes « jeûne et marche » ou encore « marche et méditation » censés entraîner les pratiquants sur les voies de la sagesse et de la sérénité…



Enfin, les événements sollicitant les marcheurs, se sont multipliés et ont vu leurs effectifs grossir à vue d’œil.



Les marathons surtout se déploient aujourd’hui partout dans le monde. En France seule, on en compte une cinquantaine par an et surtout environ 2 millions de participants alors que les courses de trail seraient environ 10 000 !