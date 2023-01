Futuroscopie : dans le big bazar des tendances, faites un shopping averti 🔑

Du cĂŽtĂ© de cette entreprise espagnole spĂ©cialisĂ©e en Intelligence Touristique, on constate que l'annĂ©e 2022 a bien Ă©tĂ© synonyme de reprise du tourisme pour les destinations traditionnelles en Europe, aux CaraĂŻbes et au Moyen-Orient. De plus, Mabrian a dĂ©voilĂ© l'intĂ©rĂȘt pour des activitĂ©s touristiques liĂ©es au tourisme naturel, actif et au bien-ĂȘtre ! Ce qui ne constitue pas des rĂ©vĂ©lations rĂ©volutionnaires.



Mais, plus intĂ©ressantes sont les prĂ©visions en termes de destinations basĂ©es sur une analyse de l’offre de ces trois produits, de la connectivitĂ© et des capacitĂ©s d’hĂ©bergement. AprĂšs avoir passĂ© 700 destinations au peigne fin, voici donc le classement 2023 : Bali qui offre 45 % de nouvelles liaisons supplĂ©mentaires et une augmentation de 115 % des siĂšges entrants et des tarifs allĂ©chants arrive en tĂȘte.



Se hisse en deuxiĂšme position la CrĂšte, dĂ©jĂ fort bien placĂ©e l’an dernier. Sur le podium, suivent l’Algarve puis Antalya dont les tarifs hĂŽteliers sont les plus bas et dont l’augmentation de connectivitĂ© aĂ©rienne est de 20%. Il convient Ă©galement de noter que la France et l’Italie parviennent toutes deux Ă placer deux destinations dans le Top 10 de Mabrian. Il s’agit de la Bretagne, la Corse, la Sicile et la Sardaigne