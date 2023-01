Voyage : le secteur intermédié perd 30% de clients cet hiver

A part l’excellente performance de la République Dominicaine et le retour en grâce de l’Egypte cet hiver, il n’y a pas de nouveautés en matière de destinations :, alors que la France, l’Espagne, la République Dominicaine, l’Egypte et le Maroc forment le « top five » de l’hiver.On note cependant que les destinations moyen-courrier ont le vent en poupe :. Ainsi la part des dossiers moyen-courrier est passée de 58% en 2019 à 64% en 2022 et de 33% lors de l’hiver 2019 à 41% cet hiver.Cela peut s’expliquer par les mauvaises performances des destinations d’Asie et par le fait que les pays situés à moins de cinq heures d’avion permettent un retour précipité au cas de problème de santé.La progression des destinations moyen-courrier s’est effectuée, en 2022, au détriment des destinations long-courrier qui passent de 24% à 19% des dossiers ; et de la France, cet hiver, qui ne représente plus que 19% des dossiers, contre 25% lors de l’hiver 2019.