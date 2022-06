Futuroscopie - Vitesse, lenteur, passé, futur... 8 portraits de voyageurs🔑

Un Chinois par exemple n’a pas les mêmes contraintes ou repères temporels qu’un Sénégalais, qu’un Espagnol ou qu’un Suisse.



Si ce dernier utilise des plannings et des agendas pour gérer non seulement sa journée mais aussi ses mois à venir, il n’en va pas de même du Latin ou de l’Indien, dont la perception du temps est un peu plus élastique.



Ceux qui ont déjà attendu un train sur un quai de gare indien auront certainement pris la mesure de cette élasticité. L’Indien a du temps une conception cyclique de l’existence, alors que pour l’Occidental, la conception du temps est linéaire ou séquentielle.



On considère donc le temps comme une entité unique et tangible, qu’il est possible de planifier, contrôler, gaspiller et gagner, raison pour laquelle un manque de ponctualité peut être un facteur d’irritation. En fait, le temps perdu ne revient pas. Ce qui n’est pas le cas pour l’Indien pour lequel la roue de la vie tourne et le temps avec elle.



Autre conception comparable du temps, celle des Africains qui ne sont pas encore contaminés par le mode de vie occidentale et savent prendre le temps de vivre, tout en sachant également ne pas dissocier temps personnel de temps professionnel.



Pour les Latino Américains, en particulier les Mexicains, « il y a plus de temps que de vie », une autre conception encore indiquant à quel point notre course pour ne pas perdre de temps est inutile puisque le temps est infini et que la vie ne l’est pas...



La question du temps se conçoit également à travers la problématique du langage. En effet, les règles de grammaire commandent nos manières respectives de découper la réalité. Autrement dit, l’architecture de nos langues influe sur notre manière de raisonner et de percevoir le temps.



« En fonction des langues, nous recourons ou non aux conjugaisons des verbes, à l’emploi de formes passées ou de formes futures ».



Par exemple, la langue française opère une distinction très nette entre le passé, le présent et le futur, et privilégie donc la chronologie. A l’inverse, le mandarin qui ne conjugue pas, ne donne pas à opposer des temps. Il en résulte une vision du temps cyclique.