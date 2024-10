code de la route

l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques

En matière de symbolisme, où en sommes nous ? -Dans nos rêves modernes, l’automobile apparaît fréquemment. Comme tout véhicule, elle symbolise l’évolution en marche et ses péripéties. Et l’évolution d’un individu n’est pas la même selon qu’il s’imagine voyageant dans une belle voiture décapotable ou dans un vieux tacot :Puisque la voiture est un, elle symbolise également la façon dont nous conduisons notre existence. Par sa puissance et sa précision mécanique, l’automobile oblige en effet à une excellente maîtrise de soi. Pour bien conduire, il faut discipliner ses impulsions, être sûr de ses réactions et avoir le sens des responsabilités.Il faut également observer le «» : ce dernier symbolise les règles de la vie, les convenances et les injonctions sociales qui s’imposent à nous. Bien conduire une voiture évoque l’autonomie psychologique et la libération des contraintes.La carrosserie de la voiture symbolise pour sa part l’être social, le masque, l’apparence, ce qu’un individu cherche à produire comme effet sur les autres. Elle s’oppose à l’intérieur de la voiture, cocon plus intime qui traduit une intériorité en cheminement.Enfin, pour rendre hommage à Roland Barthes et ses écrits sur la DS Citroën, n’oublions pas que, système de signes, la voiture en dit long sur celui qui la conduit et sur l’époque qui la produit. Cet objet magique de la modernité est «» : une œuvre collective, écrit-il dans son ouvrage phare :