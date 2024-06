Taxi volant : bientôt une réalité en France et en Europe ?

Notre futur sera-t-il celui du " 5e élèment " ou de " Soleil vert " ?



La France et l'Europe tendent à prendre le chemin de la première dystopie, du moins à court terme.



Pour ceux qui ne connaissent pas le film de science-fiction de Luc Besson, New York s'est encore plus verticalisée, les immeubles s'étendent comme pour toucher le ciel et les humains se déplacent en voitures volantes.



Et pour décongestionner les routes, les transports en commun, cette voie futuriste semble être celle choisie par nos politiques, du moins elle est encouragée.



En 2024, le format n'est plus vraiment celui d'une voiture, mais plutôt d'un hélicoptère électrique piloté par l'ordinateur et donc autonome. La science-fiction attendra et les Jeux olympiques de Paris aussi.



Promesses du gouvernement, ces taxis volants ou avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) ne pourront pas prendre leur envol durant les festivités estivales, du moins pas commercialement.



Malgré tout, le ministère des Transports a décidé de donner l'autorisation à une expérimentation de ces engins prévue dès cet été.