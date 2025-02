Taxis volants : Volocopter dépose le bilan mais poursuit ses projets

Le 30 décembre 2024,, constructeur allemand de taxis volants , aauprès du tribunal de Karlsruhe. La start-up, fondée en 2011, n'a pas réussi à maintenir une activité régulière malgré ses efforts de levée de fonds.Cependant, l'entreprise ne compte pas arrêter ses activités et. Un administrateur a été désigné pour mener uneet attirer de nouveaux investisseurs.Volocopter fait face à une(aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical), tant de la part de petites sociétés que de grands groupes aéronautiques et automobiles.