Pourquoi les compagnies aériennes disparaissent-elles ?

Dans le cas de ces rapprochements, les personnels des compagnies sont les premiers perdants car le gain principal de ces « synergies » se fait en supprimant des postes de travail.



Le licenciement massif que cela entraine est plus facile à réaliser dans les pays anglo-saxons dont la législation sociale est plus flexible que dans la plupart des autres états. Par contre les clients ne sont pas alors impactés car les billets qu’ils avaient pu acheter à l’avance sont automatiquement honorés par la société absorbante.



Mais ce n’est pas le cas pour les très nombreux autres transporteurs qui déposent purement et simplement leur bilan. Pour arriver à cette situation, il faut avoir accumulé des dettes considérables très souvent envers les états, mais également les loueurs d’avions ou les aéroports.



Si une faillite est prononcée, les clients seront les derniers servis et il est à craindre qu’il ne reste plus rien dans les caisses pour les rembourser.



Au fond, plus les clients achètent leur billet en avance en pensant faire de bonnes affaires et plus ils s’exposent à ce type de déboire.