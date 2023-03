Futuroscopie : jeux de société, une passion française 🔑

Et si vous cherchez de nouvelles tendances, il y en a beaucoup que l’on retrouve dans ce que l’on nomme les « jeux modernes », c’est-à-dire les jeux vidéo dont la production est de plus en plus imposante : près de 500 sorties par an. Notamment vis-à-vis d’un public de trentenaires qui passent volontiers leurs soirées à jouer plutôt qu’à danser !



Exemples : il est des jeux qui proposent aux joueurs de raconter une histoire et des jeux dont la partie elle-même tisse une trame narrative. Ainsi, le jeu de société́ flirte avec le jeu de rôle, avec la promesse d’une accessibilité́ et d’une prise en main des joueurs. (C’est le cas par exemple pour « Critical », « Alice is missing », la gamme for the story. Mais, en plus, ils proposent de mobiliser nos ressources sensorielles, avec des jeux de plus en plus nombreux jeux sur écoute.



Autre tendance : le confinement a catalysé le marché des jeux à deux qui ont longtemps été considérés comme peu adaptés à la demande. Au contraire, aujourd’hui, l’offre de jeux pouvant être joués à deux est un argument de vente pour de nombreuses enseignes.



Les quizz font également un retour en force. Mais, on observe surtout une sorte de grand écart entre deux catégories de jeux opposées : entre les jeux simples et les jeux experts.



Les jeux simples étant essentiellement des jeux d’ambiance et d’apéro, amusants, dont les parties sont rapides et accessibles au plus grand nombre. Tandis qu’à l’opposé, des jeux d’experts très sophistiqués plongent les joueurs patients dans de longues parties…



… En résumé, plus que jamais, traditionnel ou « moderne », le jeu compte parmi les loisirs préférés de milliards d’humains. Il doit donc être préservé et valorisé dans les espaces de loisirs et de vacances. Y compris sous la forme de produits thématiques comme en organisent quelques croisiéristes comme Costa. Y compris sous la forme d’ « escape games » et autres chasses au trésor…