Futuroscopie : pourquoi vous abonner à la nouvelle "verticale" de TourMaG.com ?

TourMaG.com - La prospection est une démarche hasardeuse... Comment procédez-vous ?



Josette Sicsic : "Ma démarche consiste à observer les évolutions de plusieurs indicateurs : l’économie, la géopolitique, la technologie et les sciences, la démographie, l’environnement et surtout les évolutions sociétales dont l’impact sur l’offre est déterminant.



Je regarde aussi avec attention comment évolue le secteur touristique. Mais TourMaG.com fait très bien son travail et je m’abstiens de publier des articles sur l’aérien ou la croisière ou le tour operating au profit d’alertes sur de nouveaux comportements et pratiques.



Les nouvelles façons de dormir, manger, faire ses courses, travailler, se divertir ont toutes une incidence sur l’offre touristique. Il convient donc de se mettre en veille sur absolument tous les sujets si l’on veut avoir un temps d’avance et adapter son offre à une demande qui, je le souligne, est à la fois, changeante mais en même temps figée sur ce que l’on nomme des « invariants ».



Je donne souvent l’exemple des pratiques balnéaires. La plage d’hier et celle d’aujourd’hui ne changent pas beaucoup, sauf à la marge : on y passe moins de temps, on protège plus et mieux les enfants du soleil, on y va en vélo, on y pique-nique le soir plutôt qu’à midi… "



TourMaG.com - Quels sont selon vous les grands sujets de prospective ?



Josette Sicsic : "Je suis obsédée par l’urgence climatique. Il n’est pas une journée sans que des scientifiques dont les travaux sont abondamment relayés par les médias, alertent. Nous vivons un drame planétaire dont l’humanité ne sortira pas victorieuse si elle ne réagit pas.



Le tourisme durable n’est donc pas un gadget marketing, c’est un objectif qu’il faut atteindre rapidement car, comme je l’ai souvent dit, « le tourisme sera durable ou ne sera plus ». Il faut donc se dépêcher et multiplier les sites protégés, les contingentements de flux, limiter l’aérien, équiper le pays de bornes électriques, chasser énergiquement le plastique et les mégots et surtout éduquer toutes les générations à se mettre en mode écolo économie !



La biodiversité doit être sauvée, les animaux comme les arbres et l’ensemble du végétal font partie du vivant, il faut les protéger comme tous ces sites emblématiques du tourisme international dont certains sont en péril. Quand un président de la république disait « la planète brûle et l’on regarde ailleurs ». Il avait mille fois raison."