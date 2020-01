G. Linton (Asia) : "Le DITEX est organisé à des dates idéales pour animer la saison été et préparer l'hiver"

A fin décembre, nous enregistrons un bon démarrage sur notre exercice 2019-2020 à +15%. Outre les bonnes performances du Japon et de l'Indonésie nous notons de belles croissance sur la Birmanie, mais aussi l'Inde, le Vietnam, l'Australie (avant les incendies) et le Proche-Orient (Ouzbékistan et Jordanie surtout).



A l'inverse, la Thaïlande, le Sri Lanka et la Chine marquent le pas.



Enfin, nous allons insister sur nos circuits privés qui est une vraie tendance. Nous proposons ces circuits en package dynamique sur l'aérien avec accès au stock immédiat.



Nous avons 200 circuits disponibles sur une trentaine de destinations.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Guillaume Linton : Plus que jamais l'agent de voyages à un rôle à jouer surtout sur les voyages itinérants et le sur-mesure. Et qui mieux qu'un tour-opérateur spécialisé comme ASIA peut servir les agences de voyages...



Notre rôle de professionnels, TO comme agents, est d'aider nos clients à y voir plus clair et de les prendre par la main pour leur permettre de partir l'esprit serein et de réussir leur voyage en Asie-Pacifique !



En résumé, RAS : Rassurons, Accompagnons et Surprenons nos clients pour leur plus grand bonheur ! Quoi de mieux que le DITEX pour passer ce message.