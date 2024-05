GBTA : 85% des pros satisfaits de travailler dans le voyage d'affaires

« L'enquête de la GBTA dresse le portrait d'une main-d'œuvre engagée dans l'industrie du voyage d'affaires. Les professionnels se concentrent sur leurs tâches principales et il existe un bon optimisme quant aux attentes de carrière et aux opportunités pour l'année à venir. Nous bénéficions également de l’arrivée de nouveaux venus dans le secteur – avec près de 20% de professionnels fournisseurs et 10% d’acheteurs professionnels venus en voyage d’affaires en provenance d’industries extérieures »

La GBTA , la première association professionnelle mondiale pour les voyages d'affaires, a dévoilé un sondage* sur les perspectives des voyages d'affaires en avril 2024.S'appuyant sur les réponses de plus de 800 acheteurs, fournisseurs et autres professionnels du voyage d'affaires dans 41 pays, ce 34e volet de la série d'enquêtes en cours de la GBTA révèle l'état actuel de la profession.Selon les résultats du sondage, les fournisseurs (37%) sont plus susceptibles de déclarer qu'ils « aiment » travailler dans l'industrie que les acheteurs (28%).De plus, la grande majoritéau cours de l'année à venir, avec une forte intention de rester chez leur employeur actuel (65%).De bons chiffres qui s’expliquent par l’accès à. Cependant, 17% déclarent souhaiter un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.Si, avec seulement 16% des personnes interrogées déclarant avoir changé d’entreprise dans le secteur au cours de l’année écoulée, il est plus marqué chez les fournisseurs (22%) qu’au sein des fonctions d’achat (10%).Malgré tout, le secteur continue d’attirer de nouveaux acteurs., a déclaré Suzanne Neufang , PDG de GBTA.