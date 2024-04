Voyages d'affaires : comment les TMC anticipent l'année 2024 ? 🔑

« point noir »

« Les JO sont d'une part créateurs d'opportunités, nous avons en effet été sollicités pour de nombreuses opérations ponctuelles mais aussi pour l'organisation d'événements d'entreprise sur cette période ,

En parallèle, nous devons inciter nos clients à anticiper leurs demandes pour que nous puissions effectuer au plus tôt la réservation de transports et d'hébergement car les disponibilités commencent à manquer sur certaines dates.



Les recherches deviennent parfois assez fastidieuses ce qui nous fait considérablement perdre en productivité. L'augmentation significative des coûts de l'hôtellerie sur la période impacte aussi fortement le budget de nos clients et nous sommes beaucoup plus challengés sur ce sujet qu'en dehors de cette période. »

« Ils vont faire l’expérience de tarifs plus élevés sans parler de l’impact de la masse supplémentaire de touristes attendus sur Paris qui occasionnera probablement des retards dans les transports et du stress additionnel. Nous conseillons aussi de décaler ou de choisir une autre destination que les villes où se passent les épreuves »

« Un volume d'affaires va être généré par des clients en compte qui travaillent pour cet événement. En revanche, inévitablement, les JO seront un frein sur les dernières minutes. Nous sensibilisons nos clients à l’anticipation pendant les JO, mais n’avons pas de réaction massive. Nous, professionnels, nous savons qu’il y aura un impact sur le prix des hôtels »