GBTA France : une dense et riche journée pour la prochaine Masterclass

On n’oublie pas aussi les séances plénières. Carole Poillerat, fondatrice de Comsense, aura un rôle de modératrice d’autant plus légitime à assumer qu’elle a aussi été présidente GBTA France entre 2012 et 2015.



Elle animera aussi une session avec les fournisseurs, « comment vendre sa valeur » pendant que les acheteurs et travel managers se retrouveront pour partager leurs meilleures pratiques pour mieux communiquer en interne.



Comme d’habitude, du temps sera laissé pour que les adhérents puissent aller à la rencontre des 18 exposants, dont Navan qui proposera une animation photos.



Les start-ups, comme l’année dernière, pitcheront devant l’assistance et seront récompensées à l’issue d’un vote.