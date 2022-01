Gekko : Miles & Act récompense le comportement responsable des voyageurs affaires

Miles & Act se présente comme le premier programme de motivation multipartenaires, dont l’objectif est de récompenser le comportement responsable des collaborateurs d’entreprises lors de voyages d’affaires.



« Chacun d’entre nous peut, à son niveau, décider que ses responsabilités et ses initiatives aient des conséquences favorables et vertueuses. Pour toutes les sociétés et les employés qui se sentent concernés par la transformation positive de leurs comportements, nous proposons le programme Miles & Act », a précisé Elodie Noriant, Managing Director de Miles & Act.



Par ailleurs, Miles & Act a remporté le prix de la meilleure initiative RSE aux Lauriers du Voyage d’Affaires, le 16 décembre 2021.