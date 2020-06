GlobeSailor organise un webinar sur "la plaisance et la vente de croisières à la voile avec équipage"

la plaisance et de la vente de croisières à la voile avec équipage

L'agence de voyages en ligne spécialiste de la location de bateau, GlobeSailor veut faire des croisières en voilier, le best seller des agences de voyages françaises.Alors que les clients reviennent doucement dans les points de vente, le dépaysement en France n'est pas toujours évident à vendre, sauf si vous leur proposer de l'inattendue : une croisière à la voile.C'est le pari pris par GlobeSailor,Pour vous familiariser à ce produit très spécifique, la plateforme propose un webinar sur le thème de "".Le webinar se tiendra le jeudi 9 juillet à 11h. Pour en savoir plus et s'inscrire, i l suffit de cliquer ici.