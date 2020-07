Golfe de Saint-Tropez : Beyond The Wine, une agence à tester sans modération !

Le Ranch la Mène à Grimaud, ce lieu est pour moi exceptionnel car inattendu à quelques minutes de Saint-Tropez seulement et où l'on se croirait dans un autre monde.Vous y êtes entourés par des animaux (chevaux, oies, cochons, moutons, chèvres), par les vignes et vous pouvez y déguster une merveilleuse côte de bœuf cuite au feu de bois et ses frites maison accompagnée par un verre du domaine des Clos Servien, un domaine que j'affectionne particulièrement et se situant juste à côté.Cet endroit fait d'ailleurs partie intégrante d'un tour : le Tour Far West évidemment !Sa diversité sans conteste !J'ai beaucoup voyagé de par le monde (j'ai vécu aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Espagne...) et à chaque fois que je revenais voir ma famille et mes amis, je me disais que j'avais une chance inouïe de vivre en France et de pouvoir aller de la campagne à la mer, à la montagne, en seulement quelques heures, de pouvoir vivre les 4 saisons et de pouvoir déguster des spécialités (accompagnés de vins locaux évidemment) propres à chaque région.Nous avons tout dans notre beau pays, il suffit juste d'avoir envie de le découvrir.On connait d'ailleurs en général le moins bien ce qui est à côté de chez nous, pour moi il faut vite partir à sa découverte, de nombreuses surprises nous attendent ! Spécialement dans le Golfe de Saint-Tropez !