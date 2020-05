Grand Jury RTL : Jean-Baptiste Djebbari, n'exclut pas une ouverture d'Orly le 26 juin prochain

Economiquement, en effet, cette obligation plombait la reprise ou ferait grimper de façon astronomique le prix des billets d'avions., ce qui revenait un peu à la même chose



Paradoxalement et alors que la RATP et la SNCF restent obligées de faire respecter des distances sanitaires à leurs usagers, les avions en seront exemptés.



Bien entendu, on arguera que les systèmes d'aération dans les aéronefs sont plus efficaces que dans les métros, mais quand vous êtes à bord d'une low cost ou en classe économique à quelques dizaines de centimètres du passager qui vous précède, on a du mal à y croire...