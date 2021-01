Grandes distances : la SNCF ouvre les ventes pour le printemps 2021

La SNCF annonce l'ouverture des ventes des billets de train grandes distances, dès ce mardi 12 janvier 2021, pour les voyages du printemps (du 29 mars au 12 mai 2021 inclus).



Les ventes étant ouvertes 4 mois à l’avance, " à partir du 12 janvier, les voyageurs pourront réserver jusqu’au 12 mai, puis le 13 janvier pour le 13 mai, etc. jusqu’aux ventes du 2 juillet inclus ", précise la SNCF dans un communiqué.



Les réservations pour OUIGO et les TGV internationaux sont, elles, ouvertes jusqu’au 2 juillet 2021.



Le Groupe ferroviaire indique également qu'" un billet sur quatre sera au prix de 39 euros maximum (dont un grand nombre de billets à 19 euros maximum pour OUIGO), pour des voyages allant du 12 janvier au 7 mars inclus ".



Tous les billets sont disponibles sur les sites et applications OUI.sncf et OUIGO, en gares, en boutiques et dans les agences agréées SNCF.



Ils sont tous échangeables et remboursables sans frais pour les voyages en TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS et TGV internationaux (hors TGV Lyria) effectués d'ici le 7 mars inclus et jusqu’à 3 jours inclus avant le départ. En cas d'échange, si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire sera à la charge du client.