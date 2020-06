Grèce : les touristes allemands sauveront-ils la saison estivale ?

Dans la récente enquête COVID-19 Allemagne de GlobalData auprès des consommateurs, 59 % des personnes interrogées ont souligné qu'elles étaient extrêmement ou assez préoccupées par la pandémie.



Bien que les mesures de confinement aient été assouplies et que l'industrie du tourisme montre des signes de reprise, les doutes des gens concernant les voyages sont toujours manifestes.



"73 % des personnes interrogées ont déclaré que la qualité d'un produit/service avait un impact sur leur santé et leur bien-être.



Cela donne l'occasion aux entreprises touristiques grecques de promouvoir des activités liées à la santé et au bien-être, telles que les stations thermales, contribuant ainsi au redressement du pays et à l'amélioration de l'image de la destination".