Grèce : obligation d’auto-confinement pour tous les voyageurs

Le Gouvernement Grec a pris plusieurs mesures contre la propagation du Covid 19 en Grèce.



Accès et frontières

- Les liaisons aériennes entre la France et la Grèce sont maintenues jusqu’à nouvel ordre mais peuvent subir des modifications du fait des compagnies aériennes.

- Interdiction de l’amarrage dans les ports grecs de paquebots de croisières et bateaux de type "one day-cruise".

- Interruption de transports maritimes de passagers de et vers l’Italie, à l’exception du transport de marchandises.

- Par ailleurs, le Gouvernement Grec a déclaré le 17 mars l’obligation d’auto-confinement pour une durée de quatorze jours de tous les passagers (résidents et voyageurs) atterrissant sur le territoire grec, indépendamment de leur nationalité, afin de limiter la propagation du coronavirus.

- Les frontières avec l’Albanie, la Macédoine du Nord sont désormais fermées.



Sites touristiques fermés jusqu’ au 30 avril 2020



- Fermeture des musées et sites archéologiques jusqu’au 30 mars 2020.

- Interruption provisoire, au titre de la prévention, du fonctionnement des « installations touristiques principales et non principales saisonnières », à partir du 15 mars et jusqu’au 30 avril.



Pour les installations actuellement ouvertes, cette mesure entrera en vigueur à partir du 23 mars et jusqu’au 30 avril.

- Fermeture des stations de ski et des plages aménagées.

- Suspension de toutes les réunions, congrès, conférences (pendant 4 semaines à partir du 9 mars).

- Suspensions de tous les voyages de familiarisation et voyages de presse (pendant 4 semaines à partir du 13 mars).



Initiatives culturelles locales



Plusieurs initiatives ont déjà été prises par certains musées grecs depuis leur fermeture afin de proposer visites et activités virtuelles.

- Le Musée Historique de Crète booste sa présence en ligne grâce à l'application « The Historical Museum of Crete Comes to your Home ». Lire l'annonce ICI.

- Le Musée Benaki propose aux visiteurs une série de promotions sur son e-shop ainsi que des visites en lignes de ses différentes galeries. Lire l'annonce ICI.

- Le Ministère Hellénique de la Culture et du Sport a communiqué une liste des musées qui proposaient déjà des services et ressources en ligne. Retrouvez la traduction du communiqué ICI.