Le trafic sera fortement perturbé sur les lignes de la RATP à Paris ce vendredi 18 février, en raison d'un mouvement de grève des employés.



Si le trafic sera normal sur les lignes de métro 1 et 14, il faudra tout de même s'attendre à un "risque de saturation".



En revanche les lignes 2, 3 bis, 5, 7bis, 8 10, 11 et 12 seront totalement à l'arrêt.



Enfin le trafic sera très perturbé sur les lignes 3, 4, 6, 7, 9 et 13 avec une circulation uniquement aux heures de pointe c'est à dire entre 6h30 et 9h30 le matin et entre 16h30 et 19h30 l'après-midi.



Le RER A et B de leurs côtés circuleront entre 6h30 et 20H30, en dehors de ces horaires les gares seront fermées. Les voyageurs doivent s'attendre à 1 RER sur 2 aux heures de pointe et à 1 RER sur 3 en heures creuses.