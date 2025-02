Grève SNCB : le rail belge fortement perturbé pendant 9 jours !

Deux jours avant chaque journée de grève, un résumé du plan sera publié sur le site de la SNCB.

Un jour à l'avance, les horaires détaillés seront intégrés dans le planificateur de voyages de la SNCB.

l'impact pourra être fort différent d'un jour à l'autre et entre le weekend et les jours de semaine

bien préparer chaque voyage en amont pendant toute la durée de ces actions de grèves, en consultant régulièrement le planificateur de voyages sur le site et/ou l'app de la SNCB

Lesera élaboré en fonction des intentions du personnel de travailler ou non, communiquées 72 heures avant chaque jour de grève. Pour le samedi 22 février, la SNCB prévoit que "3 trains IC sur 5 et 3 trains L et S sur 5 circuleront". Les informations sur le plan de transport alternatif seront mises à disposition des voyageurs de manière progressive :Le, le planificateur affichera leLa SNCB souligne que "". Elle invite donc les voyageurs à "".