Guadeloupe : Vincent Waltregny, nouveau Directeur Créole Beach Hôtel & Spa et Mahogany Hôtel Résidence & Spa

C'est avec une forte expérience dans l'industrie hôtelière que Vincent prend la barre de l'une des références hôtelières de l'archipel.



Avec 276 chambres, 2 restaurants, 1 bar à cocktails, 1 bar de plage et 1 Spa entre ses mains, Vincent a bien pour ambition de "toujours assurer le plus haut niveau de services et de prestations".



La Créole Beach Hôtel & Spa est un établissement du groupe hôtelier Des Hôtels & Des Îles. Le groupe est implanté dans l’archipel des Îles de Guadeloupe avec 5 hôtels et 3 villas de luxe.