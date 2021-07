Guadeloupe : le préfet réinstaure les motifs impérieux avec la métropole !

les pique-niques en extérieur sur les plages, le long des rivières et cours d’eau ainsi que sur les carbets pourront être interdits

Le préfet appelle également tout un chacun à limiter voire reporter sa participation à des rassemblements festifs et des activités de groupe, ceci même lorsqu’elles sont organisées dans le cadre privé.



Les grands rassemblements familiaux et les mariages, par le brassage générationnel qu’ils impliquent, doivent dans la mesure du possible être reportés,

Le port du masque est réinstauré. Il est obligatoire en extérieur dans les zones bâties, entre 8h et 23h. De plus, si la dégradation s'accentue d'ici la fin de la semaine, alors "".L'enjeu n'étant pas de pénaliser les touristes, mais les Guadeloupéens non vaccinés qui se contaminent lors des fêtes de famille.poursuit la préfecture.La décision intervient seulement 10 jours après la Martinique.