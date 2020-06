Guadeloupe : les élus exigent la suppression totale des restrictions à l’archipel

Voilà pourquoi les signataires demandent expressément au Gouvernement à compter du 22 juin prochain, date du 3e plan de déconfinement, la levée immédiate de l’obligation de motiver son déplacement pour motif impérieux (désormais étendu à tout le pays y compris la Corse),



la suppression de la mise en quatorzaine,



la mise en place d’un test obligatoire, la prise de température avant le départ et un test obligatoire à J+8 pour tout passager qui se rendra en Guadeloupe.



Figure aussi dans cette demande l’arrêt du contingentement de vols aériens et de sièges dans les avions et d’annoncer sans tarder ce dispositif permettant aux Français de réserver leur séjour à compter du 22 juin.



Cette pétition va probablement enfoncer le clou et ouvrir la voie aux hommes politiques, encore timorés, afin permettre l'ouverture de la Martinique, de la Polynésie et de l'Ile de la Réunion.