Guyane : "Le lancement du télescope James Webb aura un retentissement mondial"

"2022 sera l'année de reconquête avec une campagne de promotion la plus large possible.



Nous souhaitons aller, au delà du digital et des affichages presse, au contact des clients et des fournisseurs car il est important de toucher tous les marchés : loisirs et affaires, sans oublier le tourisme domestique qui va falloir encore développer pour que les Guyanais s'approprient leur territoire" conclut Jean Luc Le West.