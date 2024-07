Hahnair accueille 10 compagnies aériennes dans son réseau

Alaska Airlines, Etats-Unis

Alsie Express, Danemark

Budapest Aircraft Services, Roumanie

Corendon Dutch Airlines, Pays-Bas

Costa Rica Green Airways, Costa Rica

Flytrip, Panama

Greater Bay Airlines, Hong Kong

SKY Airline Perú, Peru

Thai Vietjet Air, Thaïlande

Qazaq Air, Kazakhstan

Les compagnies aériennes suivantes ontgrâce aux solutions Hahnair ont récemment signé des contrats avec Hahnair et sont en cours de mise en place pour bénéficier prochainement d'une distribution indirecte élargie. Les solutions de billetterie et de distribution d’Hahnair. Les compagnies aériennes partenaires peuvent choisir parmiLe billet HR-169 permet aux compagnies aériennes ayant au moins un contrat GDS de vendre des billets sur les marchés où elles ne sont pas connectées à un système de règlement local (par exemple, BSP, ARC ou TCH). De plus,sont destinés aux compagnies aériennes non connectées à un GDS souhaitant entrer dans le monde des GDS, ou à celles peu présentes sur les GDS souhaitant étendre leurs ventes de billets à d'autres GDS.Cette année, Hahnair célèbre leet a élargi son portefeuille à plus de. La société continue de développer ses services de distribution, offrant aux compagnies aériennes de toutes tailles et modèles commerciaux des solutions sur mesure pour tous leurs besoins en matière de distribution.