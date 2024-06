Hahnair : Rachel Pascall nommée Vice President New Distribution

À l'avenir, la NDC sera un pilier essentiel de la future stratégie d’Hahnair, à côté de la distribution GDS

Hahnair annonce la nomination de Rachel Pascall au poste de Vice President New Distribution.À ce titre, elle dirige une équipe internationale de développeurs, d'informaticiens et de gestionnaires de comptes.Ses responsabilités englobent la direction du développement des nouveaux canaux de distribution d’Hahnair, d'un point de vue commercial et technique, indique un communiqué de presse. En outre, elle soutient l'acquisition de nouveaux partenaires et supervise leur mise en œuvre.", commente Kirsten Rehmann, PDG de Hahnair.