Hcorpo devient marchand American Express en Espagne

Hcorpo met également en avant l'intégration des données de(Level 3 Data), qui permettent d'accéder à des informations détaillées sur les transactions.Les entreprises peuvent ainsi disposer d'relatifs aux séjours, aux taxes ou encore aux prestations hôtelières associées aux réservations.Selon Hcorpo, ces données facilitent les opérations de réconciliation comptable, le contrôle du respect des politiques voyages et la production de reportings financiers.L'Espagne constitue un marché stratégique pour l'entreprise, notamment en raison de son rôle dans