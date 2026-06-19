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Hcorpo devient marchand American Express en Espagne

La plateforme de gestion hôtelière corporate intègre les paiements American Express sur le marché espagnol


Hcorpo annonce son référencement en tant que marchand American Express Cartes en Espagne. Cette intégration permet aux entreprises clientes de centraliser la gestion de leurs réservations hôtelières et de leurs flux de paiement au sein d'une même plateforme.


Rédigé par le Lundi 22 Juin 2026 à 16:07

Hcorpo annonce son référencement en tant que marchand American Express Cartes en Espagne - DepositPhotos.com, BalkansCat
Hcorpo annonce son référencement en tant que marchand American Express Cartes en Espagne - DepositPhotos.com, BalkansCat
CroisiEurope
Hcorpo poursuit le déploiement de ses solutions de paiement corporate en Europe avec son référencement officiel comme marchand American Express Cartes en Espagne.

Cette intégration permet à la plateforme spécialisée dans la gestion hôtelière d'affaires de connecter directement ses outils aux infrastructures de paiement d'American Express sur ce marché.

Selon l'entreprise, cette évolution vise à simplifier la gestion des dépenses hôtelières pour les grands comptes en offrant une visibilité centralisée sur les réservations et les paiements.

Les utilisateurs disposent notamment d'un suivi en temps réel des dépenses engagées et d'une gestion unifiée des flux financiers liés aux déplacements professionnels.

Une exploitation détaillée des données de paiements

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Hcorpo met également en avant l'intégration des données de Niveau 3 (Level 3 Data), qui permettent d'accéder à des informations détaillées sur les transactions.

Les entreprises peuvent ainsi disposer d'éléments complémentaires relatifs aux séjours, aux taxes ou encore aux prestations hôtelières associées aux réservations.

Selon Hcorpo, ces données facilitent les opérations de réconciliation comptable, le contrôle du respect des politiques voyages et la production de reportings financiers.

L'Espagne constitue un marché stratégique pour l'entreprise, notamment en raison de son rôle dans les flux d'affaires entre l'Europe et l'Amérique latine.

A lire aussi : Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat

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Tags : hcorpo
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