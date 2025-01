HiJiffy optimise la communication hôtelière avec WhatsApp

Le Gestionnaire de Campagnes de HiJiffy a été conçu pour répondre aux besoins croissants des hôtels en matière de communication automatisée et personnalisée. Grâce à cet outil, les hôteliers peuvent envoyer des. Avant l’arrivée, des messages de confirmation de réservation ou d’enregistrement en ligne peuvent être envoyés, accompagnés, telles que des surclassements ou des soins au spa.À l’arrivée, l’outil permet de transmettre des informations pratiques, comme les horaires du petit-déjeuner ou les codes Wi-Fi. Pendant le séjour, les clients peuvent recevoir des, tandis qu’après le départ, des demandes d’avis et des promotions pour de futures réservations peuvent être envoyées.L’outil intègre également un, permettant aux hôteliers de suivre les performances de leurs campagnes. Des indicateurs comme les taux de livraison (99 % lors des tests), d’ouverture (84 %) ou de clics sont disponibles, aidant les établissements à optimiser leurs stratégies et à améliorer leur retour sur investissement. CeEn plus de WhatsApp, le Gestionnaire de Campagnes propose lespour garantir la réception des messages en cas de mauvaise connexion internet. Tiago Araújo , CEO de HiJiffy, a déclaré que cet outil vise àet à améliorer l’efficacité des équipes hôtelières grâce à l’automatisation des tâches répétitives.