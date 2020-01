Hiver 2020-2021 : Travel Europe proposera la Laponie finlandaise

Pour l'hiver 2020-2021, Travel Europe mettra le cap suravec :avec un seul hôtel d’étape et six activités (une par jour complet sur place) : promenade en chiens de traîneaux et en motoneige, randonnée en raquettes, promenade en traîneaux à rennes ou encore initiation à la pêche au trou., proposant une découverte de la Laponie en liberté avec 2 journées d’excursions à la découverte de la culture lapone.Côté aérien, le voyagiste mettra en place des, avec des départs tous les samedis du 19 décembre 2020 au 12 mars 2021 depuis Paris (départs d’aéroports locaux disponibles sur demande). Les programmes sont à découvrir sur www.traveleurope.cc