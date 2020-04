Hong Kong : 6 expériences et visites virtuelles à découvrir

Les expositions Disruptive Matter (innovations durables dans le secteur du design) et The New York Times : Carbon’s Casualties (une collection de clichés primés sur le réchauffement climatique) exposées à la KAF depuis mi-janvier 2020 sont visibles en ligne jusqu’au 3 mai. KAF est une organisation non gouvernementale fondée par Adrian Cheng encourageant le développement de la scène contemporaine hongkongaise et chinoise. Héritier d’une grande famille d’entrepreneurs Hongkongais, Adrian Cheng est passionné d'art. La KAF est au coeur de son projet. En décembre 2019 ouvrait le K11 MUSEA réunissant un musée, un centre commercial et une ferme urbaine dans le quartier de Victoria Dockside à Kowloon.La sixième édition d’Art Central est accessible en ligne : les visiteurs ont jusqu’au 1er mai pour faire leur sélection parmi plus de 500 oeuvres. Art Central est une foire d’art contemporain hongkongaise organisée au coeur de Hong Kong, sur le front de mer de la baie Victoria. Art Central met à l’honneur la génération d’artistes de demain venus d’Asie mais également du monde entier.