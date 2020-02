Hong Kong Tourism Board Paris : Gita Ayudya-Cumbo, nouvelle manager adjointe

Gita Ayudya-Cumbo rejoint l’équipe du Hong Kong Tourism Board Paris au poste de Manager Adjointe, Marketing & Développement.



Forte de 7 années d’expérience dans le secteur du tourisme (trade et e-marketing, publicité, relations presse, événementiel, développement commercial), Gita est désormais en charge de l’élaboration et de la mise en place des différentes campagnes marketing et communication de la destination auprès du marché français aux côtés de Christophe Mégueulle qui a pris la Direction de l’Office de Tourisme de Hong Kong depuis janvier 2020.