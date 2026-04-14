Hopscotch Tourism veut doubler son activité d’ici 2030

Deux ans après son rachat par Hopscotch Groupe, et quelques semaines après l’installation des équipes dans les locaux de sa maison mère, à deux pas du Palais Brongniart (2ème arrondissement), Hopscotch Tourism (ex Interface Tourism) met les bouchées doubles.
Bien connue des professionnels pour représenter en France de nombreuses destinations (comme Philadelphie, les Philippines ou le Québec) et opérateurs en BtoB mais également BtoC, soit une trentaine de clients, l’agence de marketing touristique ambitionne de doubler son activité d’ici 2030.
Cette croissance devrait se faire au même rythme que sa maison mère, de telle sorte que le tourisme représentera toujours 15% de l’activité du groupe au sens large (représentations, créations de campagne, media planning, social media, influence…), comme aujourd’hui.
Hopscotch Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros en 2025 et emploie 1 200 collaborateurs, avec une présence directe dans 35 pays (une soixantaine avec les partenaires).
Lire aussi : Marketing touristique : Interface Tourism vise le leadership mondial
Bien connue des professionnels pour représenter en France de nombreuses destinations (comme Philadelphie, les Philippines ou le Québec) et opérateurs en BtoB mais également BtoC, soit une trentaine de clients, l’agence de marketing touristique ambitionne de doubler son activité d’ici 2030.
Cette croissance devrait se faire au même rythme que sa maison mère, de telle sorte que le tourisme représentera toujours 15% de l’activité du groupe au sens large (représentations, créations de campagne, media planning, social media, influence…), comme aujourd’hui.
Hopscotch Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros en 2025 et emploie 1 200 collaborateurs, avec une présence directe dans 35 pays (une soixantaine avec les partenaires).
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Une activité mieux structurée
« Depuis toujours, nous faisons du marketing touristique. Nous avons par exemple été les initiateurs du festival du film fantastique d’Avoriaz, lorsqu’il s’agissait de promouvoir la station savoyarde » rappelle Frédéric Bedin, co-fondateur et président du troisième groupe de communication français, derrière Publicis et Havas.
« Le rachat d’Interface Tourism nous permet de mieux structurer cette activité pour développer une vraie offre mondiale, avec un fort engagement RSE » ajoute-t-il.
Hopscotch Tourism entend notamment s’appuyer sur les expertises internes du groupe, fortement présent dans les secteurs de l’événementiel, de la mode, du cinéma ou encore du sport, afin d’élargir ses champs d’actions et proposer des solutions toujours plus globales à ses clients.
« Le rachat d’Interface Tourism nous permet de mieux structurer cette activité pour développer une vraie offre mondiale, avec un fort engagement RSE » ajoute-t-il.
Hopscotch Tourism entend notamment s’appuyer sur les expertises internes du groupe, fortement présent dans les secteurs de l’événementiel, de la mode, du cinéma ou encore du sport, afin d’élargir ses champs d’actions et proposer des solutions toujours plus globales à ses clients.
Se développer sur le BtoC
La croissance d’Hopscotch Tourism passera par une internationalisation accrue. Déjà très présente en France, Italie, Espagne, Portugal et Pays-Bas, l’agence entend renforcer ses positions en Grande-Bretagne, Allemagne, Pologne mais aussi outre-Atlantique.
« Par ailleurs, alors que nous sommes leaders en Europe sur la cible des destinations, nous disposons d’un gros potentiel auprès des acteurs privés, comme les hôtels et compagnies aériennes » explique Blaise Borezée, directeur général d’Hopscotch Tourisme France.
Enfin, alors que le BtoB représente environ 75% de son activité (représentation, trade, tourisme d’affaires opéré sous la marque Interface MICE…), l’agence entend développer fortement ses positions dans le BtoC avec des solutions de communication innovantes.
« Par ailleurs, alors que nous sommes leaders en Europe sur la cible des destinations, nous disposons d’un gros potentiel auprès des acteurs privés, comme les hôtels et compagnies aériennes » explique Blaise Borezée, directeur général d’Hopscotch Tourisme France.
Enfin, alors que le BtoB représente environ 75% de son activité (représentation, trade, tourisme d’affaires opéré sous la marque Interface MICE…), l’agence entend développer fortement ses positions dans le BtoC avec des solutions de communication innovantes.
Le Maroc, nouveau client mondial
Le gain récent de plusieurs clients témoigne de ces ambitions. Depuis 2025, Hopscotch Tourism est chargé de la communication de la Savoie, repartie de zéro après la séparation d’avec la Haute-Savoie.
Avec pour nouvelle signature « Explore Savoie », l’agence s’est appuyée sur les compétences des autres filiales du groupe pour imaginer une série diffusée sur la plateforme de France TV et sur YouTube, avec la journaliste Virginie Guilhaume.
Autre exemple avec le Maroc, dont elle assure depuis 2025 le pilotage de la communication sur les réseaux sociaux au niveau mondial, en s’appuyant notamment sur Heaven, autre filiale d’Hopscotch Groupe reconnue pour son expertise en social media.
« Sans l’appui du groupe, nous n’aurions jamais pu décrocher ce contrat. C’est la première fois que nous accompagnons un client mondialement » se réjouit Blaise Borezée, qui précise être en négociation avancée avec un autre pays.
Lire aussi : Le Maroc confie sa communication digitale à trois agences de communication
Avec pour nouvelle signature « Explore Savoie », l’agence s’est appuyée sur les compétences des autres filiales du groupe pour imaginer une série diffusée sur la plateforme de France TV et sur YouTube, avec la journaliste Virginie Guilhaume.
Autre exemple avec le Maroc, dont elle assure depuis 2025 le pilotage de la communication sur les réseaux sociaux au niveau mondial, en s’appuyant notamment sur Heaven, autre filiale d’Hopscotch Groupe reconnue pour son expertise en social media.
« Sans l’appui du groupe, nous n’aurions jamais pu décrocher ce contrat. C’est la première fois que nous accompagnons un client mondialement » se réjouit Blaise Borezée, qui précise être en négociation avancée avec un autre pays.
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L’IA pour faire la différence
Pour booster l’activité, Hopscotch Tourism peut s’appuyer sur des outils maisons. Un Lab IA interne emploie six personnes à temps plein, avec des déclinaisons multiples, de la conception de campagnes de communication à la mesure des retombées dans la presse.
Autres outils : Travellyze IA permet de mixer des témoignages de clients avec l’IA afin de construire des stratégies marketing plus pointues sur les tendances de demain, tandis que Geo Radar permet de conseiller les marques afin qu’elles soient plus visibles sur les intelligences artificielles comme ChatGPT ou Gemini.
« C’est majeur pour le tourisme, pour qui l’IA va devenir une vraie source d’inspiration » ajoute Blaise Borezée. Et de citer par exemple la force d’un publi-rédactionnel. « L’IA considère un texte écrit par un journaliste et validé par le client comme très fiable ».
Autres outils : Travellyze IA permet de mixer des témoignages de clients avec l’IA afin de construire des stratégies marketing plus pointues sur les tendances de demain, tandis que Geo Radar permet de conseiller les marques afin qu’elles soient plus visibles sur les intelligences artificielles comme ChatGPT ou Gemini.
« C’est majeur pour le tourisme, pour qui l’IA va devenir une vraie source d’inspiration » ajoute Blaise Borezée. Et de citer par exemple la force d’un publi-rédactionnel. « L’IA considère un texte écrit par un journaliste et validé par le client comme très fiable ».
Un pavillon France au salon Fitur 2027
Enfin, parce que le tourisme demeure une activité à forte relation humaine, Hopscotch Tourism entend palier la carence de certains acteurs publics.
Ainsi, l’agence va initier la création d’un pavillon France pour le prochain salon du tourisme Fitur à Madrid, en janvier 2027, alors que l’Hexagone n’y était pas présent cette année.
Elle espère convaincre une vingtaine de partenaires (destinations, acteurs privés…) d’y réserver un espace. En cas de succès, elle pourrait décliner ce pavillon sur d’autres salons, comme l’ITB de Berlin.
Ainsi, l’agence va initier la création d’un pavillon France pour le prochain salon du tourisme Fitur à Madrid, en janvier 2027, alors que l’Hexagone n’y était pas présent cette année.
Elle espère convaincre une vingtaine de partenaires (destinations, acteurs privés…) d’y réserver un espace. En cas de succès, elle pourrait décliner ce pavillon sur d’autres salons, comme l’ITB de Berlin.