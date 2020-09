Horizon 2021 avec E-Voyages Group

Au-delà de l’énergie qu’ils impulsent à cette rentrée et à l’équipe E-VOYAGES GROUP qui vous est dédiée, ces marques sont pour vous la garantie d’une attention toute particulière au respect les gestes barrière et les protocoles d’hygiène pour tous les partenaires impliqués dans les voyages de vos visiteurs. Cette certification et la marque "We're Good To Go" attestent que notre entreprise et nos partenaires respectent les directives gouvernementales et de santé publique en appliquant des processus clairs et sûrs.



Or, se sentir rassurés c’est ce dont nous avons besoin, c’est pourquoi, au lieu de consulter des scientifiques trop nombreux ces derniers mois dans tous nos médias pour des résultats et des réponses qui amènent davantage à s’interroger qu’à être rassurés, nous avons choisi les « pseudo-sciences » pour nous donner bonne conscience.



Commençons tout d’abord par la numérologie.