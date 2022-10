Hôtel : les taux d'occupation cet été ont dépassé les niveaux pré-pandémiques

Les voyages de groupe devraient bénéficier d’une forte saison de salons et conférences au quatrième trimestre. Le taux d'occupation des groupes à l’échelle mondiale se maintient à seulement 1 à 2% des niveaux pré-pandémiques pour le reste de l'année 2022, à mesure que le secteur des conférences commence à rebondir.



« Les occasions de se réunir doivent être exploitées au maximum afin d’avoir le plus grand impact possible. Nous devons concevoir des événements qui en valent la peine, dont les participants reviennent motivés et où des solutions seront créées. Le pouvoir des relations humaines est la ressource la plus précieuse », a ajouté Mariela McIlwraith, Chief Sustainability Officer, Events Industry Council (EIC) Centre for Sustainability and Social Impact.



Les voyages d'affaires connaissent également une reprise régulière au fil de l'année. Selon les données Agency360® d'Amadeus, 2022 comble l'écart par rapport aux niveaux de 2019, et " les réservations d'hôtel dans tous les principaux systèmes de distribution mondiaux (GDS) ont augmenté de 98 % en août 2022" par rapport à janvier 2022.



"Au début de cette année, les volumes de réservations hôtelières étaient inférieurs de 62 % par rapport à 2019, mais cet écart s'est progressivement réduit au cours de 2022, les volumes mondiaux de réservations hôtelières en août terminant seulement 23 % derrière les niveaux de 2019."



Selon une enquête d'Amadeus auprès des agents de voyage, 60 % des personnes interrogées déclarent qu'elles se connectent désormais au GDS plus de 4 fois par jour grâce à la reprise des voyages d'affaires.



7 agents sur 10 s'accordent à dire que la crise COVID-19 a renforcé leur rôle.