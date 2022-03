Hôtellerie : Accor/Ennismore développe les outils d'IA avec Quicktext

Accor/Ennismore a choisi Quicktext pour l'intégration de leur IA (Intelligence Artificielle) conversationnelle, mais aussi pour bénéficier des fonctionnalités dérivées de l'IA.



Parmi ces fonctionnalités, on peut citer l'enrichissement de CRM, l'alimentation des centres d'appels, l'optimisation du référencement SEO, ainsi que le web dynamique alimenté par le Big Data pour une expérience personnalisée.



Quicktext a été fondée à Paris en 2017 par Daniel Doppler et Benjamin Devisme. Le spécialiste de l’IA, de data structurée et de Big data est dédié à l'industrie hôtelière dans plus de 76 pays.