Hôtellerie française : un mois de septembre 2020 en berne après un bel été

Au niveau des métropoles, les plus grandes sont clairement les plus touchées (Paris -82%, Nice -76%, Marseille et Toulouse -53%), parce qu'elles ont le plus fort rayonnement international, qu’elles sont dans une situation sanitaire plus dégradée et aussi parce qu’elles dépendent beaucoup, sur le mois de septembre, de l’évènementiel qui est actuellement à l’arrêt.



Strasbourg (-66%) est aussi fortement pénalisée par l’annulation des sessions du Parlement Européen, qui ont été déplacées à Bruxelles pour la sixième fois cette année en raison de la crise sanitaire, et Toulouse par les difficultés de l’aérien.



Exception à la règle : la Métropole de Brest, dont l’hôtellerie a été la seule de France à enregistrer une évolution positive de RevPAR par rapport à l’année dernière, car la ville a bénéficié au cours de ce mois de l’hébergement de marins en quatorzaine et d’équipages de paquebots arrivés dans les chantiers de réparation navale, avec notamment le passage de trois navires de la Disney Cruise Line.



Globalement, les villes portuaires tirent un peu mieux leur épingle du jeu en ce septembre 2020 : Saint-Nazaire et Le Havre ne voient leurs revenus hôteliers ne reculer "que" de 16%, relativement à l’année dernière, et Toulon de 24%, soit une performance significativement supérieure aux standards de Province hors région Sud (-34%).



Au niveau européen, la France était en avance en termes de reprise par rapport à ses voisins européens sur les mois de juillet et août, avec des évolutions respectives de -54,3% et -35,3% de RevPAR par rapport aux mêmes mois en 2019.



" Cela s’expliquait notamment par la puissance du marché domestique français et l’avantage de la diversité de ses destinations (mer, montagne, campagne, culture et patrimoine) , précise MKG.



En septembre pour l’ensemble des pays européens, les performances se sont détériorées pour la première fois depuis le déconfinement. La France conserve sa place de destination la plus résiliente mais son avance sur les autres pays européens s’est réduite ".



Et quid des perspectives ? S'il est aujourd’hui difficile de prédire ce que seront les perspectives de l’activité hôtelière pour les mois à venir, pour le secteur, l’enjeu sera de réduire les pertes au 4e trimestre et d’essayer de relancer, à la montagne notamment, la saison d’hiver.