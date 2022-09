Hôtels Circuits France : la Normandie, nouveauté 2023

Travaillant essentiellement avec une clientèle française, belge et suisse, ces hôteliers et restaurateurs s'appuient sur "un accueil chaleureux" et "les produits du terroir".



Présent sur l'IFTM Top Resa, Hôtels Circuits France est optimiste pour 2023 : " Cette édition du salon est très positive avec de beaux projets. Nous avons eu des demandes sur le salon et nous avons eu de très bons échanges avec les professionnels présents.



L'année à venir se présente bien avec un bon cru 2022 qui a vu un bon retour des groupes " précise Corinne Giorgiutti.