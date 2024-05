Hurtigruten ouvre les ventes 25/26

Pour cette nouvelle saison, qui s'étend d'avril 2025 à mars 2026, les voyages sur l'Express Côtier et les croisières sur la Ligne du Spitzberg et la ligne du Cap Nord sont ouverts à la vente. Proposez à vos clients de réserver dès maintenant pour bénéficier du meilleur tarif !



Rédigé par HURTIGRUTEN le Lundi 13 Mai 2024

Une nouvelle segmentation des voyages Hurtigruten a choisi de retravailler la segmentation de ses voyages afin de rendre plus lisible son offre de croisière en Norvège. Vos clients peuvent désormais choisir entre les expériences Signature et Original.



Voyages Original : L’Express Côtier



Notre célèbre itinéraire côtier reliant les communautés locales depuis 1893.



● Toujours plus de départs avec accompagnateur français et vols inclus pour découvrir chaque saison.

● Une présence francophone renforcée à bord sur le MS Richard With.

● L’extension de la promesse des Aurores Boréales, désormais applicable sur les départs du 20 septembre au 31 mars.

Les avantages d’une réservation anticipée avant le 31.10.2024, permettant à vos clients de bénéficier :



• 250€ de remise par personne sur l’itinéraire Bergen-Kirkenes-Bergen & Bergen-Kirkenes-Trondheim

• 150€ de remise par personne sur l’itinéraire Bergen-Kirkenes & Kirkenes-Bergen

• pour la réservation d’une Suite, 850€ de crédit bord en complément de la remise pour réservation anticipée



Croisières Signature Nos voyages Signature constituent une expérience haut de gamme pour découvrir les hauts lieux de la Norvège, avec une restauration de qualité et des boissons tout compris, et un accompagnement à bord niveau première classe.



La ligne du Spitzberg et la ligne du Cap Nord, éditions été et hiver, sont méticuleusement conçues pour offrir aux clients une occasion exclusive de "Vivre la Légende de la Norvège".



Les points forts des voyages Signature :



● Des itinéraires sur mesure avec des escales plus longues dans les ports, permettant aux passagers de disposer de suffisamment de temps pour explorer chaque destination en profondeur.



● Une expérience Tout Compris : les passagers se délecteront d'un voyage culinaire tout compris, savourant une cuisine nordique authentique élaborée par nos chefs primés, tout en dégustant des boissons au milieu des paysages norvégiens époustouflants.



● Un programme d’activités enrichi : Avec une équipe d'expérience côtière élargie à bord, les clients bénéficieront de l’accompagnement de guides qui partageront leurs connaissances sur la culture, l'histoire et les merveilles naturelles de la Norvège, enrichissant ainsi leur expérience de voyage.



● Activités Exclusives : les voyages Signature offrent une gamme d'activités exclusives telles que des randonnées, des excursions, des conférences et des ateliers de photographie, permettant aux clients de s'engager avec les paysages pittoresques de la Norvège de manière significative.



● Équipements de Détente : Des sessions de sauna sereines à d'autres activités de détente, les clients peuvent se détendre et se ressourcer au milieu de la tranquillité de la Norvège, s'immergeant pleinement dans le mode de vie norvégien.



En réponse à la demande croissante des clients, la capacité de départ depuis Oslo a été doublée, ouvrant plus d'opportunités que jamais pour vivre le voyage époustouflant des points les plus méridionaux aux plus septentrionaux de la Norvège.

Entre l'automne et le printemps, le navire MS Trollfjord de Hurtigruten propose la ligne du Cap Nord depuis la capitale norvégienne. Avec des visites à 14 ports, il y a amplement de temps pour des excursions telles que le ski, les balades en traîneau à chiens et les raquettes. Les clients passent jusqu'à huit jours au-dessus du cercle polaire arctique, augmentant ainsi leurs chances d'observer les fascinantes aurores boréales, soutenus par la très populaire Promesse des Aurores Boréales de Hurtigruten, qui connaît son dixième succès depuis son introduction en 2013.



De mai à septembre, la ligne du Spitzberg partant de Bergen à bord du MS Trollfjord invite les voyageurs à explorer des destinations chéries le long de la côte norvégienne et à s'aventurer dans l’archipel du Svalbard.



La Ligne du Spitzberg – 16 jours : départs de mai à septembre 2025 avec accompagnateur français et vols inclus.



La Ligne du Cap Nord – 15 jours : départs de septembre 2025 à avril 2026.



Une présence francophone renforcée à bord sur le MS Trollfjord



Des offres réservation anticipées avant le 31.10.2024 avec des remises exceptionnelles



• 350€ de remise par personne sur la ligne du Cap Nord

• 500€ de remise par personne sur la ligne du Spitzberg

• pour la réservation d’une Suite, 850€ de crédit bord en complément de la remise pour réservation anticipée



Contacter HURTIGRUTEN



Service Réservation au 01.84.88.02.22

