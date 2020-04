Hurtigruten prolonge la suspension temporaire de ses opérations

« La situation affecte pratiquement tout le monde d'une manière ou d'une autre. Hurtigruten ne fait pas exception. C'est un revers pour nous, pour les communautés locales avec lesquelles nous travaillons et pour nos clients. Mais le revers n'est que temporair e », explique Daniel Skjeldam, CEO de Hurtigruten.



La compagnie n'a eu aucun cas confirmé ou suspecté sur aucun navire. Mais en raison de la situation extraordinaire,

elle a prolongé la suspension temporaire de ses opérations dans le monde entier.



Toutes les Croisières d’Expédition sont suspendues jusqu’au 12 mai. Cela s’ajoute à toutes les croisières déjà annulées, les départs de Hambourg du MS Fridjof Nansen et les départs du MS Spitsbergen de Bergen du 23 avril et de Longyearbyen le 6 mai.



La saison de croisières d’Expédition en Alaska est reportée au mois de juillet à la suite de nouvelles restrictions des autorités Canadiennes. Les départs du MS Roald Amundsen des 17 mai, 31 mai, 12 juin, 24 juin et 1er juillet sont annulés.



Les opérations sur la Ligne de l’Express Côtier de Norvège sont suspendues jusqu’au 20 mai. Pour l’heure, le premier départ prévu est celui du MS Vesterålen de Bergen