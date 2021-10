IFTM 2021: La destination France a le sourire !

« Ça fait du bien de revoir du monde. La reprise a été très forte entre juillet et septembre. Nous avons dépassé les chiffres de 2019, bien que cela ne compense pas le premier semestre »

« Nous avons retrouvé un certain dynamisme cet été qui se poursuit à l’arrière-saison. Les chiffres sont encourageants ! »

« Et puis, nous avons fait une très bonne avant saison auprès de la clientèle locale, à moins de 3h de route. Une nouvelle clientèle qui correspond au contexte du moment »

Après des mois difficiles, les offices de tourisme, hôteliers et autres réceptifs France sont heureux de se retrouver sur le salon IFTM Top Resa , qui se tient jusqu’à ce vendredi 8 octobre 2021 porte de Versailles à Paris.L’air sent bon la reprise et la joie des retrouvailles., remarque Caroline Godet, co-gérante de l’hôtel Ambacia à Tours.se réjouit Sophie Brunet, responsable d’agence et de production de Duclos Voyages, à Toulouse.L’été était bon, également, à Saint-Jean-de-Luz. L’ hôtel Madison , dirigé par Sabrina Lacaze, affichait complet., explique-t-elle.