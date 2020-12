III. Histoire des EDV : avec le carnet de change, François Mitterrand met les agents de voyages dans la rue

Dès la mise en service d’Esterel développé par France Telecom, le SNAV crée une SARL, la Société Informatique des Agences de Voyages (SIAV) et signe une convention.



Pour chaque écran Esterel acheté, d’une valeur de 4 000 francs anciens (environ 1 200 euros en 2020), 50% iront chez Esterel et 50% seront transformés en actions.



"Nous devenons actionnaires à hauteur de 10% d’Esterel et siégeons au Conseil d’administration aux côtés d'Air France, Air Inter, U.T.A., Club Méditerranée, S.N.C.F. et S.N.C.M", dit avec quelque fierté Jean-Claude Rouach.



La vente des actions se traduira par un joli pécule. Montant non communiqué. Il aurait participé au déménagement du siège.



Sous la présidence de César Balderrachi, le SNAV quittera les locaux vieillots et inadaptés de la rue Villaret de Joyeuse pour l’acquisition de bureaux spacieux place du Général Catroux, à Paris.



On connaît la suite : Esterel deviendra Amadeus. Créé en 1987 par quatre compagnies aériennes européennes (Air France, Iberia, Lufthansa et SAS), cette structure commune de distribution informatisée des segments aériens regroupera à terme l’ensemble de l'offre de vente de billets d'avion, toutes compagnies confondues.



Sous la conduite de Philippe Demonchy, président du réseau Selectour et responsable de la Commission Communication, le SNAV engage en 1981 une campagne qui fera date : "Le plus court chemin".