ILTM : l'univers du luxe en pleine segmentation

Cette segmentation, cette diversification, cette attention au bien-être, IHG la pratique aussi. En 2019, ce groupe hôtelier a racheté la marque Six senses, positionnée sur le bien-être et la durabilité, autre tendance lourde pour l'avenir. Et, après avoir ouvert il y a deux ans un établissement à Rome, il a l’intention, indique Eric Vialle, Vice-président Europe du Sud chez IHG, de développer davantage cette marque en Europe, surtout dans des centres urbains (Lisbonne, Milan...).



De fait, IHG, comme d'autres, se positionne sur tous les créneaux du luxe en jouant sur ses différentes marques. Ainsi, en France, qui est l'un de ses marchés prioritaires, le groupe exploite-t-il à la fois le Carlton Cannes sous la marque Regent qui évolue dans l’upper luxury, le Kimpton Saint-Honoré à Paris qui décline un luxe plus décontracté, plus lifestyle et, aussi, toujours à Paris, l’Intercontinental positionné, lui, sur un luxe plus classique, raffiné et élégant.



« Il n’y a plus une clientèle de luxe , insiste Eric Vialle, il y en a plusieurs. Selon les continents, les générations, les circonstances notamment, la clientèle a fort pouvoir d'achat a des attentes différentes. Il est bien fini le temps où une même génération s'attendait à retrouver les mêmes standards partout dans le monde. Désormais, le luxe est pluriel.



Dans ce contexte, qu'en est-il de ce "quiet luxury" dont on parle tant, autrement dit de ce luxe discret qui refuserait de trop s'afficher ? "Un luxe discret mais pas trop discret quand même ! , réplique Vanguélis Panayotis, car la fréquentation d'un établissement de luxe reste une manière d'afficher son statut social, forcément élevé ! ».



Cet expert poursuit : "Les amateurs de quiet luxury veulent montrer qu'ils ne sont ni des Indiens ni des Chinois et qu'ils ont un rapport au luxe plus éduqué".



Et qu'en est-il de « l'affordable luxury » , ce luxe abordable également souvent mis en avant ? Selon Vanguélis Panayotis, ce terme évoque surtout "un luxe débarrassé du superficiel" . Est-ce un concept crédible ? Mais, après tout, LVMH vend aussi bien des objets à quelques milliers d'euros que des portes monnaie à 300 €, plus abordables à défaut d'être à la portée du plus grand nombre.



Dans ce contexte, percent aussi de nouvelles destinations, au moins pour un temps plus attirantes car « plus exclusives » , moins connues, moins fréquentées que les autres. Ainsi en est-il de The Red Sea, la mer rouge saoudienne, ou, plus près de chez nous, de la Slovénie qui a récemment accueilli à l’occasion du prestigieux Virtuoso® Chairman's Event 2024, plus de 130 dirigeants d'agences de voyages d'élite du monde entier. Virtuoso est, rappelons-le, le réseau mondial le plus prestigieux d'agences et d’opérateurs de voyages et services de luxe sur mesure.