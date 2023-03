IN TOURS PORTUGAL – Le magnifique « Azulejo » portugais

C'est une pièce en céramique, généralement carrée, vitrifiée sur une face, aux motifs et couleurs variés. L’« azulejo » est utilisé pour couvrir des surfaces et crée souvent des scénarios qui décrivent des faits historiques.



Les avantages du carreau de faïence portugais vont bien au-delà de l'esthétique et de la beauté puisqu'il est également très résistant et imperméable, et donc, une construction revêtue d’ « azulejo » garantit une protection contre l'humidité et le froid.



Mais savez-vous pourquoi il existe autant de carreaux de faïence bleus et blancs ? Tout a commencé par les échanges commerciaux avec l'Orient. Le raffinement de la porcelaine de Chine a été l'inspiration pour créer le carreau bleu et blanc.