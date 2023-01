ITA Airways s'envolera dès octobre vers Rio de Janeiro

"L'ouverture de la destination Rio de Janeiro fait partie des stratégies de développement et de croissance de l'offre intercontinentale de notre compagnie. Suivant cette stratégie d'expansion, nous avons également ajouté cette année à l'offre déjà importante de/vers les États-Unis, de nouveaux vols directs de Rome Fiumicino vers Washington opérant à partir de juin et vers San Francisco, opérant à partir de juillet"

L'expansion intercontinentale d'ITA Airways se poursuit avec l'ouverture à la venteLa nouvelle liaison sera exploitée en Airbus A330, à partir du 29 octobre 2023, avec uneà 21h50 et à destination de l'aéroport international de Rio de Janeiro à 6h05, heure locale.Les vols au départ de Rio de Janeiro seront assurés à partir du 30 octobre 2023, avec une fréquence quotidienne à 15h45 et à l'arrivée à l'aéroport de Rome Fiumicino à 6h45, heure locale.a déclaré Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer d'ITA Airways et CEO Volare.Cette nouvelle liaison s'ajoute aux vols d'ITA Airways à destination de New York, opérés depuis les aéroports de Rome Fiumicino et de Milan Malpensa, et à ceux à destination de Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, Sao Paulo, Buenos Aires, Tokyo, New Delhi et Malè (Maldives) opérés depuis Rome Fiumicino au début de l'année.