Icelandair Mid-atlantic tradeshow 2020

Rédigé par La Rédaction le Lundi 17 Février 2020

Cette année, le salon Icelandair Mid-Atlantic a rassemblé plus de 670 professionnels du tourisme du monde entier. Cette 26ème édition qui s’est déroulée à Reykjavik du 29 janvier au 3 février 2020 a été rythmée par des échanges professionnels fructueux, des événements et animations et, s’est terminée par une journée d’excursion au choix pour découvrir les merveilles naturelles de l’Islande. Prochaine édition en 2022 !





